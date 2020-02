GGD: geen ziekteverschijnselen bij 15 Limburgers

De GGD Zuid Limburg meldt zaterdag dat er nog geen ziekteverschijnselen zijn gezien bij de mensen die de GGD volgt, vanwege een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus.

De gezondheidsdienst heeft contact met vijftien personen die de afgelopen tijd mogelijk besmet zijn geraakt. Deze Limburgers is gevraagd een keer per dag hun temperatuur op te nemen en bij klachten contact op te nemen met de GGD zodat bij een eventuele besmetting zo efficiƫnt mogelijk kan worden opgetreden. De mensen die onder toezicht staan, wonen in verschillende plaatsen in Zuid-Limburg. Vier van hen wonen in Eijsden, vier in Landgraaf, twee in Margraten, twee in Maastricht, en een in Valkenburg, een in Hoensbroek en een in Schinveld, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Eerder werd gemeld dat de GGD zes mensen in Limburg onder toezicht hield die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst 15 februari in het Duitse Langbroich, gemeente Gangelt. Veertien Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus te hebben. Een van de zes Limburgers had contact met een van de zieken, en wordt daarom extra in de gaten gehouden.