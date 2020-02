Ziekenhuis Tilburg start contactonderzoek onder personeel

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is een contactonderzoek begonnen onder medewerkers die contact hebben gehad met de drie met het nieuwe coronavirus besmette patiënten uit Loon op Zand.

Zaterdag is vastgesteld dat ook de dochter en de vrouw van de besmette man uit Loon op Zand geïnfecteerd zijn geraakt. Het ziekenhuis heeft daarop de medewerkers geïnformeerd die mogelijk contact hebben gehad met deze patiënten. Medewerkers die negatief zijn getest, kunnen komen werken en worden gedurende veertien dagen elke dag getest.

Het Tilburgse ziekenhuis doet dit onderzoek om te voorkomen dat het virus zich mogelijk verder kan verspreiden.

De 56-jarige man uit Loon op Zand werd woensdag in het ziekenhuis opgenomen. Donderdag werd bekendgemaakt dat hij het eerste geval van besmetting is in ons land. De plaatselijke GGD zegt uit privacyoverwegingen niet te gaan melden of de man weer naar huis mag.