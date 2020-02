School op IJburg van kind uit gezin met coronavirus blijft open

De Amsterdamse basisschool Laterna Magica, waarop een kind zit uit een gezin waarvan drie leden zijn besmet met het coronavirus, gaat maandag gewoon weer open. Dit gebeurt op advies van de GGD in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zo staat in een brief aan de ouders van de school.

De leerling is zelf niet besmet met het nieuwe coronavirus. De moeder, haar man en jongste kind zijn wel positief getest. De vrouw was afgelopen woensdag nog op de basisschool om op luizen te controleren.

De leerling blijft uit voorzorg wel twee weken in thuisisolatie, op aanraden van het RIVM. Samen met nog een derde kind, dat eveneens niet besmet is, verblijft het bij familie.

Het kinderdagverblijf van de jongste maakte vrijdag al bekend dat het twee weken de deuren sluit.