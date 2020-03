Rusland herhaalt dat Moskou meewerkt aan MH17-onderzoek

Rusland heeft beklemtoond dat het informatie aan de internationale onderzoekers van het neerhalen van vlucht MH17 heeft gegeven en dat blijft doen. Volgens Russische media heeft de ambassade van het Kremlin in Den Haag een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de start van het proces in Nederland tegen vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner. Het begon maandag en is verdaagd tot 23 maart.

De vier worden ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Maleisische verkeersvliegtuig met 298 mensen aan boord in juli 2014. Het vliegtuig werd boven het oosten van Oekraïne neergeschoten met een raket. De vier beklaagden zijn niet op komen dagen.

Het Kremlin stelt in de verklaring dat het altijd heeft gehamerd op een volledig en onafhankelijk onderzoek en bestraffing van de verantwoordelijken voor dit drama. Het internationale onderzoeksteam, het JIT, onder leiding van het Nederlandse Openbaar Ministerie, heeft Rusland echter niet betrokken bij het onderzoek. De onderzoekers hebben bewijzen die Rusland heeft overlegd, niet serieus genomen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft herhaald dat het onderzoek “vooringenomen en eenzijdig” is geweest.