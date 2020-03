Verpleegkundigen: zorgen over personeelstekort door coronavirus

Verpleegkundigen en verzorgenden maken zich zorgen om personeelstekorten in de zorg. Volgens beroepsorganisatie NU’91 wordt dat “nog nijpender in de strijd tegen het coronavirus”. Vooral in Brabantse zorginstellingen is het probleem acuut nu het RIVM Brabanders heeft aangeraden zelfs bij milde klachten zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.

Volgens NU’91 leidt dat tot onduidelijkheid. Mensen weten niet wanneer nu precies het moment is dat zij thuis moeten blijven, aldus een woordvoerder. “Het zorgt voor een moeilijk dilemma. Hoe lastig is het om je ziek te melden wetende dat dit leidt tot een acuut probleem in de personele bezetting? Normaal gesproken is het al zo dat als mensen zich ziek melden, er al personeelsproblemen ontstaan. Deze maatregel zorgt voor een nog groter probleem.”

De organisatie zegt donderdag met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie te spreken. Ook de beschikbaarheid van beschermende middelen komt dan aan de orde.