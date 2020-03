RIVM wil ook melden hoeveel mensen van COVID-19 zijn genezen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil niet langer alleen melden hoeveel mensen het coronavirus onder de leden hebben, maar ook hoeveel zijn hersteld van de ziekte die het virus veroorzaakt, COVID-19. Het is “toch een belangrijk signaal dat mensen genezen en gewoon weer door kunnen”.

Het RIVM geeft sinds een week op zijn website weer hoeveel mensen in Nederland met het virus zijn besmet. De teller is inmiddels opgelopen tot 382, maar er zijn ook alweer mensen genezen. Het RIVM zou “niets liever doen” dan daarvan melding maken, zegt Jaap van Dissel, het hoofd Infectieziekten van het instituut.

Dat is echter niet zomaar voor elkaar, waarschuwde Van Dissel de Tweede Kamer, die hij dinsdag bijpraatte over de strijd tegen het virus. Mensen die zijn genezen zijn niet verplicht dat te melden. “Dat betekent dat we daar extra moeite voor moeten doen. En op het RIVM is het, daar mag u van uitgaan, druk. Maar we proberen het echt voor elkaar te krijgen.”