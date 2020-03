Kunstbeurs Tefaf sluit na besmetting handelaar

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht beleeft woensdag zijn laatste dag. De organisatie heeft besloten de deuren vanaf donderdag te sluiten, nadat een handelaar positief getest werd op het nieuwe coronavirus. De beurs zou nog de hele week duren.

De beslissing is volgens een zegsman genomen in nauw overleg met de stad Maastricht, de gezondheidsautoriteiten en MECC Maastricht, het gebouw waarin het evenement al jaren plaatsheeft. “Hoewel het gezondheidsadvies van de autoriteiten in de directe regio niet is veranderd, begrijpen we dat de situatie in Nederland en de buurlanden wijzigt. We hebben ook rekening gehouden met de groeiende bezorgdheid van exposanten, bezoekers en personeel en de steeds groter wordende problemen bij reizen en vervoer”, zegt een woordvoerder van de belangrijke beurs.

Woensdag werd bekend dat een van de standhouders besmet is met het nieuwe coronavirus. De betrokkene was tot en met zaterdag op de Tefaf, de dag waarop het evenement opende voor publiek. Hij was vanaf donderdag aanwezig, de dag voor genodigden. De beursdeelnemer vertoonde geen symptomen op de beurs en werd pas daarna, op maandag, positief getest. Toen hij op de beurs rondliep was hij in feite niet besmettelijk.

Door het nieuwe virus trok de beurs, die doorgaans rond de 70.000 mensen over de vloer krijgt, dit jaar fors al minder bezoekers. De Tefaf is een van de belangrijkste kunstbeurzen ter wereld, met deelnemers uit tal van landen. Zij maken vaak ook zeer hoge kosten voor alleen al hun stands, die soms ware paleisjes zijn. Er gaan vele miljoenen om. Afgelopen week werd een Van Gogh verkocht voor minstens 12 miljoen euro. Een werk van Edgar Degas moest zelfs drie keer zoveel opbrengen.