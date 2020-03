Openingsceremonie songfestival in Cruise Terminal Rotterdam

De openingsceremonie van het Eurovisiesongfestival wordt gehouden in de Cruise Terminal Rotterdam. Op 10 mei wordt daar, op luttele afstand van de Erasmusbrug, een gouden loper uitgerold en worden alle 41 deelnemende artiesten een voor een welkom geheten.

“Het is een prachtige plek met een uniek uitzicht en er zijn veel bijzondere verhalen aan verbonden”, zegt Jelmar van der Wel namens de Cruise Terminal Rotterdam.

De ceremonie vormt jaarlijks het officiƫle startpunt van het songfestival, al zit er dan al een week van repetities op. In plaats van de traditionele rode loper heeft Rotterdam voor een gouden gekozen. Het tapijt is gemaakt van gerecycled afval. De kleur staat symbool voor de waarde van afval in een circulaire wereld.

De ceremonie is jaarlijks live te volgen op het YouTube-kanaal van het Eurovisiesongfestival.