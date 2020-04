Bach-fans komen musici tegemoet

De helft van de mensen die kaarten kochten voor de afgelaste uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion door de Nederlandse Bachvereniging in Naarden hoeven het geld daarvoor niet of slechts gedeeltelijk terug. De organisatie laat dat geld nu rechtstreeks ten goede komen aan de betrokken freelance musici, voor wie de zes uitvoeringen een substantieel deel betekenen van hun jaarinkomen.

“We hebben een erg betrokken publiek”, aldus de organisatie. Bij de afgelasting wegens de coronacrisis zei de vereniging al te hopen dat de Matthäus-liefhebbers van (een deel van) het geld zouden afzien ten bate van de musici. Dat kon ze alleen vragen bij de uitvoeringen in Naarden, omdat ze die zelf organiseert. De vereniging zou buiten Naarden nog zeven andere uitvoeringen doen, maar die zijn organisatorisch de verantwoordelijkheid van de zalen.

In Naarden waren in totaal 9000 stoelen beschikbaar, waarvoor 2400 keer een kaart of kaartjes werden gekocht. De entreebewijzen verschillen nogal in prijs.

De Bachvereniging zet wel een uitvoering uit 2014 onder leiding van Jos van Veldhoven online via een eigen platform. Ze is niet de enige die online gaat met Bach. Vrijdag is om 19.00 uur een Matthäus-Passion door het Concertgebouworkest te zien via Facebook, YouTube en de website van Het Concertgebouw. Het gaat om een versie onder leiding van Iván Fischer uit 2012. De stream maakt deel uit van een Europees initiatief waarbij twintig Europese concertzalen samen concerten uitzenden.

De versie uit 2012 is ook zondag weer te beleven. Het Koninklijk Concertgebouworkest zelf is vanwege de coronacrisis de komende twee maanden iedere zondag om 10.30 uur te zien en te horen op RTL Z. Op de dag dat het orkest Matthäus-Passion in werkelijkheid zou uitvoeren, gaat de reeks bij RTL Z beginnen met ook deze Matthäus.

Medio maart deden ook acteurs een oproep aan het publiek om geen geld terug te vragen voor door de coronacrisis geannuleerde voorstellingen, omdat de coronamaatregelen ook een enorme klap betekenen voor alle podiumkunsten.