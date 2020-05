Marco Kroon blij dat hij terug kan keren bij Defensie

Majoor Marco Kroon is blij dat hij terug kan keren bij het ministerie van Defensie, liet zijn advocaat Geert-Jan Knoops weten. De Landmacht meldde maandag disciplinaire maatregelen te nemen tegen de drager van de Militaire Willems-Orde vanwege het uitdelen van een kopstoot aan een agent vorig jaar.

“Marco heeft het afgelopen jaar thuisgezeten in burger. Het is voor hem belangrijk dat hij weer aan de slag kan, zich verdienstelijk kan maken voor Defensie en zijn uniform weer mag aantrekken”, aldus Knoops. “Het zal een emotioneel moment voor hem worden als hij het Defensieterrein weer betreedt.”

In welke functie Kroon zal terugkeren en per wanneer is nog niet duidelijk. “Ik heb begrepen dat ze binnen afzienbare tijd daarover in gesprek gaan.”

Kroon kreeg vorig jaar van de militaire rechtbank in Arnhem een taakstraf van honderd uur voor onder meer de kopstoot en schennis van de eerbaarheid door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente. Hij liet direct na de uitspraak weten in beroep te gaan. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet duidelijk.

Kroon kreeg de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding voor zijn moedige optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in 2006. Het was toen voor het eerst in ruim een halve eeuw dat de orde werd uitgereikt aan een individuele militair.

Hij is sinds hij de Militaire Willems-Orde kreeg verscheidene malen in opspraak gekomen.