Waarschuwing voor zware windstoten

Weeronline waarschuwt zaterdag voor zware windstoten. Aan de kust is kans op windstoten van 75 km/uur en landinwaarts 60 km/uur, aldus het weerbureau. Bomen staan op dit moment vol in blad en door de windstoten kunnen kleine takken afbreken. Het verkeer kan hinder ondervinden van de harde wind.

Vanaf het begin van de ochtend neemt de wind in kracht toe en in de eerste helft van de middag is de zuidwestenwind waarschijnlijk het meest krachtig. In het binnenland waait het dan matig tot vrij krachtig en in de westelijke kustgebieden krachtig tot hard (windkracht 6-7). Daarbij zijn in het westen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden windstoten mogelijk van circa 75 km/uur. Zeer lokaal kan de wind zelfs even uitschieten naar 80 km/uur.

Hoewel de wind het voor het gevoel herfstachtig maakt, valt het met de regen mee. Er zijn flinke zonnige perioden en door de stevige wind razen stapelwolken over het land. Een lokaal buitje is mogelijk, maar veruit de meeste plekken houden het droog. De enige plekken waar meer regen wordt verwacht zijn het noordwesten en westen. Daar neemt de bewolking in de middag toe en stijgt de kans op wat fellere regenbuien.

