‘Staatssecretaris Visser zocht al eerder nieuwe locatie kazerne’

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft in het diepste geheim ruim anderhalf jaar actief gezocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit ruim vijftig pagina’s vertrouwelijke Defensiestukken die in handen zijn van de krant. De Zeeuwse provincie en de gemeente Vlissingen hebben daarnaast tientallen documenten en WhatsAppberichten verstrekt nadat de Volkskrant een beroep had gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Eerder dit jaar zei de VVD-bewindsvrouw dat zij de Tweede Kamer en Zeeuwse bestuurders slechts een half jaar in het ongewisse heeft gelaten over haar zoektocht naar alternatieve locaties voor de kazerne die nu nog in Doorn staat, maar eigenlijk naar Vlissingen zou gaan.

De staatssecretaris ging eerder dit jaar al diep door het stof omdat zij zowel de Tweede Kamer als Zeeuwse bestuurders lange tijd niet heeft meegenomen in haar twijfels om de marinierskazerne naar Zeeland te verhuizen. Het intrekken van de verhuizing leidde tot grote woede bij de Zeeuwse bestuurders die miljoenen euro’s investeerden om de aangewezen locatie bouwklaar te maken. Visser overleefde ternauwernood een motie van afkeuring in de Kamer.

Uit geheime stukken blijkt volgens de Volkskrant dat Visser nog steeds niet eerlijk is geweest over het tijdstip waarop ze besloot om de mariniers niet naar Zeeland te verhuizen. In het Kamerdebat op 20 februari van dit jaar meldde Visser dat zij weliswaar in de zomer van 2018 begon te twijfelen, maar dat zij pas ‘in mei 2019 begon met het formele alternatievenonderzoek’. Daarnaast beweerde zij dat er pas in ‘het najaar van 2019 vanuit Rotterdam een gesprek op gang kwam over de vraag of Rotterdam een geschikte locatie zou zijn’. Beide beweringen zijn onjuist. In werkelijkheid begint Defensie in de zomer van 2018 al actief en formeel met een zoektocht naar een alternatieve locatie, aldus de krant.