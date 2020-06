Zondag in Maastricht manifestatie tegen racisme

Voor zondag is in Maastricht een manifestatie Black Lives Matter aangekondigd. Die begint om 14.00 uur in De Griend.

Deelnemers wordt gevraagd om te gaan zitten. De organisatie tekent cirkels uit waar mensen kunnen gaan zitten om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. De organisatie vraagt deelnemers mondkapjes op te doen.

Aanvankelijk wilde de organisatie de manifestatie op het Vrijthof in het stadshart houden. Maar daarvan is afgezien omdat dat plein te klein is bij een te grote toeloop. In overleg met het stadsbestuur is daarom gekozen voor De Griend aan de Maas, waar meer uitwijkmogelijkheden zijn.

Het is de tweede manifestatie tegen racisme in Maastricht. Afgelopen maandag deden zo’n honderd mensen mee aan een Black Lives Matter demonstratie. Die was toen op de Markt in Maastricht.