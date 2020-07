Srebrenica nog altijd ‘grote factor’ in leven Karremans

Een kwart eeuw na het drama van Srebrenica speelt die gebeurtenis nog altijd een belangrijke rol in het leven van toenmalig bataljonscommandant Thom Karremans. “Srebrenica is er natuurlijk niet meer elke dag, maar het blijft een factor in mijn leven. Een heel grote factor,” zegt de 71-jarige Karremans in een interview met NRC.

Op 11 juli 1995 opent het Bosnisch-Servische leger de aanval op Srebrenica waar Dutchbat is gestationeerd. De aanval eindigt in een drama. Servische troepen voeren meer dan 7000 moslimmannen af die niet meer terugkeren. Het blijkt uiteindelijk de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

De mening van Karremans over Srebrenica 25 jaar na dato nog steeds dezelfde: “Mission impossible. Wat nog telkenmale afgeschoven wordt op de schouders van de mannen en vrouwen van Dutchbat die inmiddels ook 25 jaar ouder zijn geworden. Terecht dat deze mannen en vrouwen – die hun stinkende best hebben gedaan – boos zijn. En na 25 jaar heel erg boos zijn. Ik ben ook boos,” zegt de oud-militair.

Karremans, die al 18 jaar in Spanje woont, heeft vanwege die boosheid besloten om me te werken aan een documentaire over de gebeurtenis.

Bij het zien van de beelden van zijn ontmoeting met oorlogsmisdadiger Ratko Mladic zegt hij: “Ja, dat zijn nog steeds pijnlijke beelden om terug te zien. Dit was geen taak op het niveau van een bataljonscommandant. Daar had het hoogste niveau van de VN moeten staan. Een VN-generaal. Niet ik. Screbrenica is een bijzonder zere plek. Ik wil nog steeds dat de regering in het openbaar haar excuses aanbiedt. Aan het bataljon. En dus ook aan mij. We verdienen het om met respect gerehabiliteerd te worden.”

De driedelige documentaire Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat is op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juli om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.