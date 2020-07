Boeren blokkeren korte tijd distributiecentrum in Beilen

Boeren hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd met tractoren en andere voertuigen het distributiecentrum van een supermarktketen in het Drentse Beilen geblokkeerd. Dat meldt de politie.

Na overleg met de politie vertrokken de boeren met hun tractoren en was de blokkade voorbij. Een boer is aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en is overgebracht naar het politiebureau.

De boeren voerden op veel plaatsen in Nederland vrijdag actie. De laatste daarvan, in Groningen, eindigde vrijdagavond rond middernacht.