Tijdens de vlindertelling wordt vooral de keizersmantel gezocht

De landelijke tuinvlindertelling gaat weer van start. En dat betekent dat iedereen de komende drie weken met een missie de achtertuin in kan. De Vlinderstichting roept alle tuineigenaren op om te tellen hoeveel vlinders er voorbij komen.

Echt lekker weer wordt het tijdens de aftrap op zaterdag niet, maar dat hoeft volgens de Vlinderstichting geen probleem te zijn. “Ga tussen de buitjes door even naar buiten, dan laten de vlinders zich vaak alweer zien zodra het zonnetje komt”, aldus de stichting. “We zijn vooral benieuwd hoe vaak de keizersmantel wordt gemeld. Die leek tot vijf jaar geleden helemaal uitgestorven, maar is nu weer volop terug.”

Het koolwitje is daarentegen niet zo bijzonder, maar daarom niet minder leuk om te zien. “Die kunnen vaak ook wat beter tegen de hitte. Terwijl de rest in een soort zomerslaap gaat, komt die juist naar buiten.”

De stichting adviseert om tussen 11.00 en 15.00 uur even de tuin in te gaan, want dan zijn de vlinders het meest actief. Loop een rondje door de tuin en schrijf zo’n vijftien minuten lang alle vlinders op die je ziet. Aan de telling, die tot en met zondag 26 juli duurt, kan iedereen meedoen. Tellers kunnen hun waarnemingen in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of op de website vlindermee.nl. De app helpt ook bij het herkennen van de verschillende soorten.