Twee weken worden één week in de nieuwste coronacijfers

De wekelijkse coronacijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beginnen een patroon te krijgen. Het aantal nieuwe besmettingen in een week, is ongeveer gelijk aan het totale aantal nieuwe gevallen in de twee weken ervoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde dinsdag 4036 nieuwe coronagevallen in de afgelopen zeven dagen. Een week geleden meldde het instituut 2588 nieuwe gevallen, de week ervoor 1329. Bij elkaar opgeteld werd het virus in veertien dagen tijd bij 3917 mensen vastgesteld.

In de twee weken tussen 14 en 28 juli meldden de gezondheidsdiensten 2316 coronagevallen. Vervolgens kreeg het RIVM in de zeven dagen tussen 28 juli en 4 augustus 2588 meldingen. Als dit patroon zich doorzet, zouden in de komende zeven dagen ongeveer 6600 mensen positief getest worden.

In de afgelopen week kwamen gemiddeld 576,6 gevallen per dag aan het licht. Begin juli kwamen er ongeveer 500 meldingen per week.