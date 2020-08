RIVM: scholen kunnen veilig open als ventilatie op orde is

Als de scholen weer opengaan, is het belangrijk dat ze zich houden aan de voorschriften voor ventilatie, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. “Zorg dat je voldoet aan het bouwbesluit, daarin staat hoe vaak je de lucht moet verversen.”

De Tweede Kamer heeft veel vragen over ventilatie, nu de scholen op het punt staan weer te openen. Van Dissel zegt dat het RIVM ventilatie altijd belangrijk heeft gevonden, en dat het advies helder is.

Wel zegt hij dat kritisch moet worden gekeken naar de regio waar de school ligt. “Een school in Appelscha heeft een ander risico dan een school in het westen.” Hij vindt het nemen van regionale maatregelen voldoende en dat scholen in het noorden niet hoeven te sluiten als er uitbraken in het westen van het land zijn.

Volgens Van Dissel raken veruit de meeste mensen thuis besmet. Scholen zijn volgens hem geen brandhaarden gebleken. “We controleren nauwgezet op scholen, maar daar is niets verontrustend uitgekomen.”

Een aantal andere zaken belangrijk om de verspreiding van corona op scholen te voorkomen, zegt Van Dissel. “Als kinderen ziek zijn, blijven ze thuis. En houd afstand tot de leraar.”