Reproductiegetal iets gestegen, van 1,2 naar 1,3

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets gestegen. Het getal is nu 1,3. Dat heeft Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gezegd in een briefing bij de Tweede Kamer. Vorige week was het 1,2 en de week ervoor 1,4.

Bij een reproductiegetal van 1,3 zorgen 100 coronapatiënten ervoor dat 130 anderen de ziekte oplopen. Die besmetten op hun beurt 169 mensen, en die dragen de ziekte vervolgens over aan bijna 220 mensen. Bij elke stap komen er meer patiënten bij en gaat het virus steeds sneller rond .

De overheid wil dat het reproductiegetal onder de 1 komt. Dan dooft de uitbraak langzaam uit.