Code geel in hele land wegens onweersbuien en hagel

Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. In de middag en avond komen onweersbuien voor, soms met hagel. In het zuiden en westen kunnen bij buien ook windstoten tot ongeveer 70 km/uur voorkomen. Ook is er kans op blikseminslag.

De maximumtemperaturen lopen uiteen van 26 graden in het Waddengebied tot 31 graden in het oosten en zuidoosten.

Het KNMI rekent op nog enkele warme nachten. Vanaf woensdag gaat het af en toe regenen. Na zondag 23 augustus wordt het wisselvallig weer, met normale temperaturen.