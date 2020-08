Kabinet bereidt politieke jaar voor tijdens heidag op Catshuis

Het kabinet komt dinsdag op het Catshuis in Den Haag bijeen om het komende politieke jaar te bespreken tijdens de jaarlijkse heidag. Op deze informele bijeenkomst, die eerder onder meer in het bos en op het strand werd gehouden, wordt met ‘de benen op tafel’ vooruitgeblikt.

De sessie vindt altijd plaats voorafgaand aan de begrotingsraden, die deze week beginnen. In die raden wordt voor alle departementen het beleid en de budgetten voorbereid. De begroting wordt op Prinsjesdag, dit jaar op 15 september, bekendgemaakt. De ceremoniƫle festiviteiten zijn dit jaar vanwege corona flink versoberd.

Los van de agenda’s bespreken de ministers dinsdag met elkaar wat belangrijk is komend jaar, waarbij vooral de coronacrisis zal doorklinken in veel onderwerpen. Het is het laatste jaar van het derde kabinet-Rutte. In maart zijn de landelijke verkiezingen gepland.

Vorig jaar kwam het kabinet bijeen in een Brabants hotel dat in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog dienst deed als zenuwcentrum voor het toenmalige kabinet. Toen stond het jaarlijkse uitstapje in het teken van 75 jaar bevrijding.