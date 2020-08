Aantal nieuwe coronagevallen blijft mogelijk ongeveer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag weer bekend bij hoeveel mensen het coronavirus in de afgelopen week is vastgesteld. Vorige week meldde het instituut iets meer dan 4000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal in lange tijd. In de zes dagen daarna zijn iets meer dan 3500 gevallen geregistreerd, dus het weekcijfer kan op ongeveer hetzelfde niveau uitkomen.

Op maandag steeg het aantal coronagevallen met 482 ten opzichte van zondag. Dat was de laagste toename in een etmaal in bijna twee weken tijd.

Eind juni besloot het RIVM te stoppen met dagelijkse corona-updates, omdat nauwelijks nog mensen besmet raakten. In de eerste wekelijkse update, begin juli, meldde het instituut 432 nieuwe gevallen. Een week later was dat gestegen naar 534 bevestigde besmettingen in een week tijd. Daarna verspreidde het virus zich snel. Een week na de 534 gevallen kwamen er 987 besmettingen bij. Nog een week later bleken 1329 mensen het coronavirus te hebben opgelopen, de week daarna werden 2588 gevallen vastgesteld en in de week tot afgelopen dinsdag kwamen er 4036 gevallen bij.