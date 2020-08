Rutte en De Jonge geven persconferentie over corona

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie over het coronavirus. Het is de tweede persconferentie over corona in twee weken. Daarvoor was de laatste persconferentie op 24 juni.

Twee weken geleden kwam het kabinet vervroegd terug van reces omdat het aantal coronabesmettingen snel opliep. Rutte zei toen tijdens de persconferentie dat het virus bezig was met “een gevaarlijke opmars”. Er kwamen nieuwe maatregelen, waaronder het sluiten voor twee weken van horeca en pretparken als blijkt dat er iemand besmet is geraakt.

Vorige week was er veel kritiek op het voornemen om de quarantaine te verplichten voor mensen die tijdens het bron- en contactonderzoek van de GGD in beeld komen als iemand die in de buurt is geweest van een besmet persoon. De hele Tweede Kamer, afgezien van het CDA, wees het plan van CDA-minister De Jonge voor de quarantaineplicht, af.