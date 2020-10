Kamer wil fysieke les en duidelijkheid mbo en hoger onderwijs

Les of college krijgen in een lege kerk, ongebruikt leslokaal of bioscoop- of theaterzaal, biedt wellicht uitkomst voor studenten in het mbo, hbo en op de universiteit. De Tweede Kamer wil daarom dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) onderzoekt hoe dit soort plekken ingezet kunnen worden nu studenten niet altijd op de onderwijslocaties terecht kunnen vanwege de coronamaatregelen.

Door corona volgen veel studenten thuis college. Zowel voor hen als voor de docenten is dit vaak belastend. Verschillende partijen zeggen in een Kamerdebat dat zij veel reacties krijgen van studenten en leraren die moeite hebben met het gebrek aan contact. Gebouwen die bijvoorbeeld door corona leegstaan, kunnen fysiek onderwijs mogelijk maken.

Het CDA wil weten wat de strategie is voor het gebruik van deze locaties en roept de minister op te kijken naar waar het al succesvol gebeurt. Ook GroenLinks wil dat de minister kijkt of gebouwen in bijvoorbeeld de cultuursector gebruikt kunnen worden. Dat zou volgens Kamerlid Niels van den Berge ook die sector kunnen helpen.

Hoewel de VVD zich aansluit bij de oproep, wil de partij wel weten wat voor gevolgen dit heeft voor het aantal vervoersbewegingen van de studenten. Een toename van studenten in het openbaar vervoer kan bijdragen aan een toename van het aantal besmettingen.

Over coronamaatregelen in het onderwijs, zoals het dragen van mondkapjes, moet vooral duidelijkheid zijn. Er geldt alleen een mondkapjesadvies op middelbare scholen, maar ook sommige instellingen in het hoger onderwijs adviseren ze nu. De SP vindt dat een mondkapjesadvies vanuit de politiek vooral op medische gronden genomen moet worden, maar wil bovenal dat de maatregelen overal hetzelfde zijn. Onder andere D66 en GroenLinks willen dat het voorspelbaarder wordt welke maatregelen er worden genomen bij een bepaald aantal besmettingen, bijvoorbeeld door middel van een routekaart.