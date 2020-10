Waarschuwing voor onstuimig herfstweer donderdag

Donderdag moet er rekening gehouden worden met stormachtig herfstweer. Weeronline waarschuwt voor plensregens en zware windstoten, die hinder in het verkeer en afbrekende takken kunnen opleveren.

Langs de westkust en op de Wadden trekt de wind donderdag aan naar stormachtig (windkracht 8). Aan zee is er kans op zware windstoten tot 85 kilometer per uur, vooral aan het eind van de ochtend en in de eerste helft van de middag. Landinwaarts behaalt de wind een snelheid van zo’n 70 kilometer per uur. Het is oppassen geblazen voor afbrekende takken, aangezien de bomen hun blad nog niet hebben verloren en zo vatbaarder zijn voor de harde wind.

Ook kan de wind in combinatie met de regen hinder opleveren voor het verkeer. Komende nacht breidt een regengebied zich geleidelijk vanuit het zuidwesten over het land uit. De meeste regen valt in het westen en noordwesten, mogelijk 10 tot 20 millimeter. Na donderdag is er, met name in de kustgebieden, dagelijks kans op buien. Halverwege volgende week neemt de regen af.