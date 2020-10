Grote aanwas coronapatiënten maakt overplaatsen lastig

De aanwas van coronapatiënten in ziekenhuizen in de Randstad is zo groot dat het niet goed lukt om ze snel over te plaatsen naar andere regio’s, zegt een woordvoerster van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

“In de Randstad is een hele hoge instroom coronapatiënten, substantieel hoger dan in de rest van het land. Als een groep patiënten verplaatst is, heb je alweer nieuwe aanwas. Het is een continuproces”, vertelt de zegsvrouw. “Maar er wordt hard gewerkt om spreiding zo goed mogelijk te laten verlopen”, vervolgt ze.

De Nederlandse Zorgautoriteit maakte dinsdag bekend dat ziekenhuizen in de Randstad moeite hebben met het overplaatsen van patiënten naar andere regio’s. Maar hoe het kan dat dit niet lukt kon de zorgautoriteit niet zeggen.

Als patiënten niet vanuit een vol ziekenhuis overgeplaatst kunnen worden, kan het zijn dat de reguliere zorg verder afgeschaald moet worden. Er liggen momenteel iets minder dan duizend coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. De meeste liggen in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. In de afgelopen twee weken zijn er ongeveer 180 mensen verplaatst vanuit hun eigen regio naar andere delen van het land.