Rode Kruis in actie voor voedselhulp tijdens coronacrisis

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal 3000 mensen in Nederland voorzien van tenminste een maaltijd per dag.

Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. “Veel ongedocumenteerden of arbeidsmigranten die zwart werk doen, bijvoorbeeld als schoonmaker of in de horeca, zijn tijdens de coronacrisis hun werk kwijtgeraakt”, vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis. Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer rond kunnen komen.

“Wij helpen al sinds mei met voedselpakketten en boodschappenkaarten”, aldus de woordvoerder. “Nu de crisis langer aanhoudt en steeds meer mensen te weinig geld hebben voor een maaltijd, moeten we onze hulp opschalen.”

Het Rode Kruis heeft sinds mei zo’n 25.000 voedselpakketten en 25.000 boodschappenkaarten uitgedeeld. Met zo’n kaart kunnen mensen zelf naar de supermarkt om eten uit te kiezen. “We willen tot het einde van het jaar mensen kunnen blijven ondersteunen, voornamelijk door middel van boodschappenkaarten.”

Er leven in Nederland naar een schatting van Amnesty International enkele tienduizenden mensen zonder een geldige verblijfsvergunning. Zij kunnen of willen vaak geen hulp aannemen van reguliere instanties, omdat ze niet legaal in Nederland verblijven.