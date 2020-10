‘146 miljoen dieren leden deze zomer aan hittestress’

Naar schatting 146 miljoen dieren in de veehouderij zijn dit jaar getroffen door de hitte, meldt dierenrechtenorganisatie Wakker Dier op basis van eigen onderzoek.

2020 telde 41 dagen met een groot risico op hittestress. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar en in lijn met een stijgende trend sinds 1950. In de verschillende hete periodes had een aanzienlijk deel van de 146 miljoen dieren meerdere malen last.

Hitte kan volgens Wakker Dier ernstige gevolgen hebben. De dieren ervaren stress en ongemak, hun gezondheid gaat achteruit en ze kunnen er zelfs aan sterven. Ook vertonen ze vaak afwijkend gedrag. Zo rollen varkens in hun eigen uitwerpselen bij gebrek aan modder.

In Noord-Brabant hadden veruit de meeste dieren last van hittestress, ongeveer 43 miljoen. Op de tweede plek staat Limburg met 23 miljoen dieren, gevolgd door Gelderland met ruim 17 miljoen dieren.

“De zomers worden door klimaatverandering steeds heter. Toch is er ook deze zomer opnieuw nauwelijks iets gedaan door minister Carola Schouten van Landbouw om dit ernstige dierenleed te voorkomen”, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. De organisatie heeft in september een petitie tegen hittestress bij dieren in de bio-industrie aan Schouten aangeboden. Ruim 78.000 mensen hebben die ondertekend.

Onderdeel van de petitie is een actieplan bestaande uit tien punten, waaronder meer schaduw in weides, meer inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het openbaar maken van hoeveel dieren aan hittestress zijn bezweken.

Mocht er volgens Wakker Dier te weinig met de petitie gebeuren, dan overweegt de organisatie om een burgerinitiatief te organiseren. De Tweede Kamer moet een burgerinitiatief behandelen als er 40.000 handtekeningen zijn opgehaald.