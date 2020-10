Senaat aan de slag met benoeming kandidaat-opperrechter Barrett

In de Amerikaanse Senaat beginnen maandag de hoorzittingen over de benoeming van Amy Coney Barrett in het hooggerechtshof. President Donald Trump heeft haar voren geschoven om de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg op te volgen.

De Republikeinen in de Senaat moeten haast maken met de benoemingsprocedure. Ze willen die voor de presidentsverkiezingen op 3 november afronden. Democraten spreken schande over het feit dat hun politieke tegenstanders vlak voor de verkiezingen nog een opperrechter voor het leven willen aanstellen.

De als conservatief bekendstaande Barrett verschijnt maandag voor de commissie Juridische Zaken van de Senaat. Daar mag ze een openingsverklaring afleggen en krijgen ook de commissieleden spreektijd.

Barrett wordt op dinsdag en woensdag uitgebreid aan de tand gevoeld door de senatoren in de commissie. Voorzitter Lindsey Graham is persoonlijk aanwezig, maar zijn collega’s hebben vanwege de coronacrisis de optie om virtueel te verschijnen.

De commissie beslist naar verwachting op 22 oktober of de kandidatuur van Barrett wordt voorgelegd aan de Senaat. Daar hebben de Republikeinen van Trump 53 van de 100 zetels en lijkt er voldoende steun te zijn om haar aan te stellen.

De pandemie kan nog wel roet in het eten gooien. Senatoren moeten fysiek aanwezig zijn om te stemmen en dat kan niet als ze in quarantaine zitten. De Republikeinen kunnen zich weinig uitval permitteren, omdat zeker twee van hun senatoren zo kort voor de verkiezingen vermoedelijk niet voor Barrett gaan stemmen.

Twee leden van de commissie, de Republikeinse senatoren Mike Lee en Thom Tillis, hebben onlangs al positief getest op het virus. Dat gebeurde nadat ze eind september een bijeenkomst bij het Witte Huis hadden bijgewoond. Commissievoorzitter Graham weigerde vorige week om zich te laten testen.