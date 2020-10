Woensdag kans op zeer zware windstoten langs de kust

In de kustgebieden kunnen woensdag in de loop van de middag en ’s avonds zeer zware windstoten voorkomen. Langs de westkust hebben die volgens Weeronline een kracht tot 100 kilometer per uur. Ook is er een kleine kans op een zuidwesterstorm.

Na een bewolkte en regenachtige ochtend klaart het woensdag vanuit het zuiden op. De zuidwestenwind neemt flink toe en wordt aan zee hard tot stormachtig. Aan het eind van de middag en het begin van de avond is de storm op zijn hardst.

Voor de westkust, de Wadden en mogelijk ook de westkust van Friesland zijn windstoten van ruim 100 kilometer per uur niet uitgesloten. Tot een officiƫle storm komt het volgens het weerbureau waarschijnlijk niet. Daarvoor moet er gedurende minstens een uur windkracht 9 staan.

In de nacht naar donderdag neemt de wind geleidelijk in kracht af.