Komende editie Eurosonic Noorderslag gaat digitaal

De 35e editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen wordt volledig digitaal. Het conferentie- en showcasefestival zou eerst in aangepaste vorm deels fysiek en deels online zijn, maar vanwege de huidige coronamaatregelen is gekozen voor een digitale editie.

Het thema van ESNS, dat plaatsvindt van 13 tot en met 16 januari, is ‘The road to recovery’. Daarmee doelt de organisatie op de huidige coronacrisis en het overwinnen daarvan. Op het festival wordt onder meer gesproken over de toekomst van de muziek en alle problematiek en mogelijkheden die daarbij komen kijken.

De muzikale line-up voor het online evenement is nog niet bekendgemaakt. Een toegangskaartje kost 50 euro.