Gevaarlijke stof ontsnapt bij BP in Rotterdam, twee gewonden

Bij BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) aan de d’Arcyweg in het Rotterdamse havengebied Europoort is het zeer giftige fluorwaterstof ontsnapt. Tientallen brandweermannen proberen in de nacht van zaterdag op zondag middels waterschermen te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein verspreidt. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zou er geen gevaar zijn voor de directe omgeving. Inmiddels spreekt de veiligheidsregio over een groot incident.

De lekkage ontstond zaterdagavond rond 23.45 uur. Twee medewerkers van het bedrijf raakten daarbij volgens de woordvoerder gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis worden vervoerd, de tweede is ter plekke behandeld. De veiligheidsregio laat weten dat eenheden worden ingezet om de lekkage te stoppen.

BPRR is één van de grootste raffinaderijen van West-Europa en verwerkt dagelijks 400.000 vaten aardolie (jaarlijks 19 miljoen ton), zo is op de website van het bedrijf te lezen.