Slimme camera’s betrappen automobilisten met telefoon

Nederland zet vanaf maandag als eerste land in Europa slimme camera’s in om automobilisten te betrappen die een telefoon vasthouden. De camera’s sturen gefotografeerde overtredingen automatisch door naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), die de bestuurder vervolgens een boete van 240 euro toezendt.

De camera’s leggen de handen van de bestuurder en het kenteken vast, het gezicht blijft buiten beeld. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de foto’s zo duidelijk dat er een boete kan worden opgelegd, aldus een woordvoerder. De beboete automobilist kan de foto’s eventueel opvragen en beroep aantekenen.

De camera’s worden al gebruikt in Australië en tijdens tests in Nederland werden al veel overtredingen geconstateerd – op één dag registreerden twee camera’s vierhonderd bestuurders met een telefoon in hun hand.

De camera’s werken dag en nacht, bij alle weersomstandigheden en zijn gemakkelijk te verplaatsen.