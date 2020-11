Hof doet uitspraak in beroep aanslag Amsterdam CS

De 21-jarige Jawed S. hoort maandag het vonnis in het hoger beroep over de aanslag op Amsterdam Centraal Station in 2018. De Afghaan stak toen vanuit het niets twee Amerikaanse toeristen neer omdat hij boos was op PVV-leider Geert Wilders, die een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed had uitgeschreven. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van 26 jaar en 8 maanden.

Die eis komt overeen met de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam vorig jaar. Het OM wilde hem toen 25 jaar de cel in hebben. S. vocht het vonnis aan omdat hij de straf te hoog vond.

Tijdens de zitting bij het gerechtshof kwam hij voor het eerst met excuses, wat opvallend was omdat hij eerder herhaaldelijk verklaarde dat hij het zo weer zou doen. Het OM vond zijn spijtbetuiging dan ook niet geloofwaardig. Zijn advocaat zei dat S. anders over zijn daad is gaan denken nadat hij de verhalen van de slachtoffers hoorde tijdens de zitting van de rechtbank.

De slachtoffers lieten tijdens de zitting in een videoboodschap weten dat ze nog altijd kampen met de gevolgen van de aanslag. Ook heeft het incident nog altijd een grote impact op de agent die S. uitschakelde en neerschoot. De rechtbank legde eerder ook een schadevergoeding op van 3 miljoen euro.