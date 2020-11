Kabinet wil nieuwe eisen voor containerschepen na MSC Zoe

Er moeten nieuwe internationale eisen komen voor grote containerschepen. Dat moet voorkomen dat er zich opnieuw een ramp kan voordoen zoals die met de MSC Zoe bijna twee jaar geleden ten noorden van de Waddeneilanden.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een reactie op het onderzoek van de OVV naar de ramp met de MSC Zoe. In zwaar weer verloor het containerschip in de nacht van 1 op 2 januari 2019 in totaal 342 containers.

Omdat de meeste zeeregels internationaal worden vastgelegd, gaat de minister bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) pleiten voor aanvullende acties. Er moet onderzoek komen of de regels voor dit soort zeeschepen moeten worden aangescherpt.

Verder gaat Van Nieuwenhuizen samen met Duitsland bij de IMO voorstellen om op containerschepen apparatuur te verplichten waarmee de bemanning tijdens storm beter zicht krijgt op de risico’s. Ook gaat ze aandringen dat er meer controle komt op het vastzetten (sjorren) van containers in havens.

De MSC Zoe nam in de bewuste nacht de route die het dichtst bij de Waddeneilanden ligt. Containerschepen langer dan 200 meter worden nu bij slecht weer door de Kustwacht al geadviseerd de meer noordelijke route te nemen om de kans op containerverlies te verkleinen.

Deskundigen waarschuwden de Tweede Kamer eind vorige maand nog dat een ramp zoals met de bijna 400 meter lange MSC Zoe zo weer kan gebeuren. Van het containerschip wordt nog steeds honderdduizenden kilo’s aan lading vermist. Ook op de stranden van de eilanden spoelt nog steeds lading aan.