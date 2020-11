Twee IDFA-awards voor Radiograph of a Family

De documentaire Radiograph of a Family heeft twee awards in de wacht gesleept op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). De winnaars van het competitieprogramma werden donderdag bekendgemaakt tijdens de Awards Ceremony in de Brakke Grond in Amsterdam. De uitreiking was vanwege de coronamaatregelen wereldwijd online te volgen.

Deze coronaproof editie van IDFA in de theaters was afgelopen week zo goed als uitverkocht, aldus de organisatie. Online registreerde het festival tot nu toe ruim 62.000 filmbezoeken. Ook volgden nagenoeg evenveel professionals als vorig jaar het evenement.

De film Radiograph of a Family, waarin de de Iraanse maker Firouzeh Khosrovani het huwelijksverhaal van haar ouders vertelt, won in de categorie Best Feature-Length Documentary. Ze kreeg een bedrag van 20.000 euro. Ook ging ze naar huis met de IDFA ReFrame Award for Best Creative Use of Archive, voor gebruik van archiefmateriaal in documentaires. Volgens de jury laat Khosrovani door middel van “een meesterlijke vorm van storytelling” zien hoe de geschiedenis en de revolutie de politieke en persoonlijke scheiding van haar ouders veroorzaakt.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Documentaire Stipendium van 50.000 euro ging dit jaar naar de in Afghanistan geboren filmmaker Aboozar Amini, die sinds zijn veertiende in Nederland woont. Dit bedrag is bedoeld voor gevestigde documentairemakers. Hiermee kunnen ze een film over een onderwerp naar keuze maken.

Verder ging de IDFA Award for Best Directing, een bedrag van 5000 euro, naar Vitaly Mansky voor de documentaire ‘Gorbachev. Heaven’. De Russische filmmaker blikt hierin met Michael Gorbatsjov terug op het leven van de oud-leider van de Sovjet-Unie. Alina Gorlova uit Oekraïne kreeg de IDFA Award for Best First Appearance (10.000 euro) voor This Rain Will Never Stop, waarin ze een zoon uit een Syrische familie volgt die in Oekraïne opnieuw met een militair conflict te maken krijgt.

Na een sluiting van twee weken vanwege de verscherpte coronamaatregelen, mochten de bioscopen vorige week net op tijd voor IDFA weer open. De capaciteit in de zalen is nog altijd beperkt tot dertig personen. De organisatie maakte eerder bekend dat elke film van IDFA 2020 een keer in de bioscoopzaal is te zien. IDFA gaat online en in theaters in heel Nederland nog door tot en met 6 december.