Man die verdacht wordt van doodschudden baby ontkent kwade opzet

De man die ervan verdacht wordt begin vorig jaar zijn acht weken oude zoontje te hebben doodgeschud, ontkent met klem dat hij het jongetje iets heeft willen aandoen. Volgens de 30-jarige Bertus van E. uit Waddinxveen merkte hij dat de baby onwel was geworden en heeft hij geprobeerd zijn leven te redden. De baby overleed een dag later in het ziekenhuis.

Aanvankelijk verzweeg Van E. tegen de politie dat hij zijn zoontje had geschud, maar later gaf hij dat wel toe. “Ik was bang dat ik daarvoor opgepakt zou worden. Precies wat nu dus is gebeurd.” Later besloot hij wel de waarheid te vertellen. “In paniek heb ik hem een paar keer geschud, maar misschien was dat iets te ruw. Maar ik deed dat om hem te redden”, vertelde hij dinsdag in de rechtbank in Den Haag.

Volgens het Openbaar Ministerie echter zijn er meerdere aanwijzingen dat de baby is mishandeld, het kindje had bijvoorbeeld hersenletsel wat op flink geweld zou kunnen duiden. Ook is er bij sectie op het lichaam ouder letsel gevonden. Het OM verdenkt Van E. onder meer van doodslag.

Ook zou hij zijn ex-vriendin, de moeder van het kindje, hebben mishandeld. Van E. ontkent dat hij haar heeft geslagen. Wel erkent hij dat hij een asbak heeft gegooid, maar niet richting zijn vriendin. De deksel kwam vervolgens per ongeluk tegen haar aan, vertelde Van E. de rechter.

Van E. en zijn ex hebben inmiddels nog een dochter. Zij kwam erachter dat ze zwanger was nadat Van E. was opgepakt. In haar slachtofferverklaring vertelde ze dat haar dochtertje het enige is dat haar momenteel nog op de been houdt. “Ik was zo blij toen ze geboren was, maar alle herinneringen aan Jantje kwamen toen ook weer omhoog.” Het overlijden van haar zoontje is haar allergrootste nachtmerrie. “Het ene moment sta je een kinderwagen uit te zoeken en het andere moment een kist.”

De officier van justitie komt later dinsdag met de strafeis tegen Van E.