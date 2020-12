Politie vermoedt brandstichting in studentencomplex Capelle

De brand in een studentencomplex in Capelle aan den IJssel is vermoedelijk aangestoken. Door verschillende getuigen werd benzine geroken en getuigen die met de politie spraken hebben een man met een zwarte rugzak gezien. De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek naar brandstichting.

De brand in het studentencomplex aan het Roer in Capelle aan den IJssel brak rond 07.30 uur uit op de tweede etage. Het betreft een voormalig kantoorpand dat is omgebouwd tot wooncomplex met 55 woningen. Voor twintig bewoners is tijdelijke opvang geregeld.

De woningen zijn in de loop van de ochtend gecontroleerd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat de geƫvacueerde bewoners dinsdag weer terug kunnen naar hun eigen woningen.

Vorige week, op vrijdagmorgen 18 december, brak in hetzelfde complex en op dezelfde tijd ook al brand uit. Ook toen hing er een sterke benzinegeur.