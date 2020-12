‘Grote schade kankerpatiënten door stilleggen niet-acute zorg’

KWF Kankerbestrijding noemt het “zorgelijk” dat ziekenhuizen alle niet-acute zorg moeten staken vanwege het hoge aantal coronapatiënten. “Dit kan veel schade veroorzaken voor mensen die kankerzorg krijgen. Ook emotioneel”, aldus een woordvoerster.

Dinsdag werd bekend dat ziekenhuizen alle niet-acute, planbare zorg stilleggen om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Behandelingen die binnen zes weken noodzakelijk zijn om blijvende gezondheidsschade of verlies van levensjaren te voorkomen, gelden als kritiek en gaan dus door. Dat betekent dat alle andere niet-acute zorg voor onder meer kankerpatiënten komt te vervallen.

“Niet alleen operaties maar ook chemo’s en bestralingen worden stilgelegd”, aldus de woordvoerster van KWF. Welke patiënten precies moeten wachten op zorg is volgens haar afhankelijk van hoe agressief de tumor is en in welke fase van de behandeling de patiënt zit. Hoeveel kankerpatiënten worden benadeeld door het stilleggen van de niet-acute behandelingen kan ze niet zeggen.

De schade kan groot zijn. “Kanker is een agressieve ziekte. Het is hoe dan ook belangrijk dat mensen worden behandeld. Ook emotioneel kan de schade flink zijn als je hoort dat je behandeling is uitgesteld. Dat komt nog eens bovenop de stress die de hele coronacrisis mensen al geeft.”

“Als we ons als Nederlanders aan de maatregelen houden dan kunnen we voorkomen dat deze situatie lang duurt”, zegt ze. “We snappen dat corona grote impact heeft op de zorgcapaciteit. We moeten de coronazorg snel onder controle krijgen. Maar wij staan als KWF wel voor de kankerpatiënten. Dus we hopen dat de niet-acute zorg voor hen zo snel mogelijk weer hervat kan worden.”