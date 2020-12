Voorwaardelijke celstraf voor ontuchtige treinmachinist

Een voormalig treinmachinist is donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden, met een proeftijd van twee jaar. De 60-jarige man uit Leusden had eerder al bekend dat hij tussen 2000 en 2008 geregeld een jongen meenam in de bestuurderscabine van de Thalys, om samen seks te hebben tijdens de ritten tussen Amsterdam en Brussel. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De jonge autistische treinliefhebber was pas 14 jaar oud toen hij de machinist in 2000 leerde kennen. “Die jongen was echt oprecht geïnteresseerd in de trein. Hij wist er meer van af dan ik, heel bijzonder vond ik dat. Ik was apetrots op de trein”, vertelde de machinist tijdens de behandeling van de zaak, eerder deze maand. Hij nam de jongen eerst een keer of drie mee naar Brussel voordat hij seksuele gevoelens voor hem ontwikkelde.

De jongen ging jarenlang twee tot drie keer per maand mee op de trein. In zijn aangifte bij de politie heeft het nu 34-jarige slachtoffer verklaard dat ze seks hadden in de treincabine en dat hij de Thalys mocht besturen, terwijl de machinist hem tijdens de ritten oraal bevredigde.

Tegelijkertijd was de machinist een belangrijke vaderfiguur in het leven van de jonge treinliefhebber, liet hij tijdens de zitting via zijn advocaat weten. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie. “Hij wist dat het slachtoffer kwetsbaar was, een grote passie had voor treinen en hem als een vaderfiguur zag. De verdachte creëerde daarmee een afhankelijkheidsrelatie. Het slachtoffer wilde zijn treinritjes niet missen en nam de door verdachte geïnitieerde seksuele relatie op de koop toe, ondanks de weerstand die hij voelde”, staat in het vonnis van de rechtbank.

De verdachte toonde berouw in de rechtbank. “Ik wou dat ik er iets aan kon veranderen. Ik kan het niet terugdraaien. Ik kan alleen spijt betuigen.”