Vijfgangenmenu voor vijftig medewerkers ziekenhuis Maastricht

Vijftig medewerkers van het Maastrichtse ziekenhuis zijn donderdagmiddag getrakteerd op een vijf-gangen-Michelin-menu. Deze zogenoemde sterrenboxen werden bij het ziekenhuis vanaf een koeltruck uitgedeeld door Michelinkok Servais Tielman van restaurant Beluga Loves You. De getrakteerde medewerkers toonden zich blij verrast. “Een ontzettend leuke gift!’, zei een woordvoerder van het ziekenhuis. “En een mooie opsteker in deze dagen!”

Omdat het restaurant niet voor alle zorgmedewerkers kon koken, was er een prijsvraag. Medewerkers moesten schatten hoeveel kerstballen op een schaal op de vierde etage lagen. Wie daar het dichtstbij zat, won een maaltijd.

Eigenlijk zou chefkok Tielman voor alle patiĆ«nten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUCM+) op eerste kerstdag koken. In overleg met het ziekenhuis had Tielman daarvoor een op maat gemaakt menu samengesteld. De strenge maatregelen van de afgelopen dagen gooiden echter roet in het eten. “Het zou leuk zijn geweest”, zei de woordvoerder van het ziekenhuis. “Maar het is erg moeilijk te realiseren.” Tielman geeft niet op. “Het is wel de bedoeling dat dit initiatief dat letterlijk en figuurlijk ‘panklaar’ lag, vroeger of later wordt ingehaald”, aldus de chefkok.

“Beluga Loves You beleeft met de tweede lockdown tevens haar tweede delivery-reeks waarbij het restaurant tot aan Rotterdam en Antwerpen toe 4 en 5-gangen Michelin menu’s aan huis bezorgt”, aldus Tielman. Het restaurant is naar eigen zeggen net als elk restaurant in Nederland bezig met een overlevingsmodus. “Wij hebben het zwaar, maar er zijn altijd mensen die het nog zwaarder hebben. Vandaar ook dit gebaar”, aldus Tielman.