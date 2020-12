Senatoren fractie Van Pareren sluiten zich aan bij JA21

De zeven senatoren van de Eerste Kamerfractie Van Pareren sluiten zich aan bij JA21, de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Dat meldt de partij donderdag op Twitter. Zowel de Eerste Kamerfractie als de nieuwe partij bestaat uit leden die eerder dit jaar afstand namen van Forum voor Democratie (FVD).

“Eerste Kamerleden sluiten zich aan bij #JA21!” staat in het bericht. “De zeven senatoren van de fractie Van Pareren blijven staan voor de idealen waarvoor zij indertijd zijn gekozen. Vanuit hun nieuwe politieke thuisbasis gaan ze die idealen verwezenlijken.”

Eerdmans en Nanninga richtten de nieuwe partij op in december en doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De twee splitsten zich in november af van FVD na de door Forumleider Thierry Baudet gewonnen machtsstrijd. Baudet weigerde op te stappen nadat er antisemitische uitingen opdoken in WhatsApp-groepen van de jongerenbeweging JFVD. Ook hijzelf zou zich antisemitisch hebben uitgelaten.

Ook de Senaatsfractie Van Pareren bestaat uit leden die zich vanwege die commotie hebben afgesplitst. Zij vonden dat Baudet onvoldoende afstand nam van antisemitisme.

Eerder sloten ook de drie afgesplitste Europarlementariƫrs van Forum voor Democratie zich aan bij JA21.