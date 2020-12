Gewonde door brand in woning in Hoorn

Door een brand in een woning aan de Keern in het Noord-Hollandse Hoorn is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van veiligheidsregio is het slachtoffer “in zorgelijke toestand vervoerd naar het ziekenhuis”. De brandweer is nog bezig met blussen en doorzoekt de woning.

De brand brak even na middernacht uit in een twee-onder-een-kapwoning. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Omwonenden die last hadden van de rook werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

De bewoners van de naastgelegen woning zijn geƫvacueerd. Het vuur woedt nog in de garage en op de verdieping van het huis. De brandweer heeft moeite om bij de vuurhaard op de verdieping te komen en blust volgens de veiligheidsregio van buitenaf via in het dak gemaakte gaten.