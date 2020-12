In de Sloterbeekstraat in Venlo zijn donderdagavond acht woningen ontruimd wegens een gaslek. De brandweer en Enexis zijn ter plaatse. De netbeheerder is bezig met het opsporen van het lek.

De bewoners van de woningen worden opgevangen in een hotel.

Om ontstekingsvonken te voorkomen, is uit voorzorg de stroom afgesloten bij een deel van de woningen in de buurt.