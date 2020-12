België eist negatieve coronatest bij grenscontroles

Nederlanders en andere buitenlanders die vanaf eerste kerstdag naar België gaan, moeten een negatieve uitslag van een coronatest kunnen tonen. Er zijn daarvoor speciale grenscontroles. De uitslag mag niet ouder zijn dan twee dagen.

De maatregel is ingesteld om te voorkomen dat buitenlanders in België gaan shoppen omdat daar de winkels nog wel open zijn. In onder meer Nederland zijn de niet-essentiële winkels gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

België vreesde vorig weekend een toestroom van Nederlanders die vlak voor de kerst daar nog cadeautjes wilden inslaan. Grote drukte in populaire winkelsteden als Antwerpen en Knokke bleef echter uit.