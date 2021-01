Makelaars komen met nieuwe cijfers over de woningmarkt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken hoe sterk de stijging van de huizenprijzen was in de laatste maanden van vorig jaar.

Volgens de makelaars gingen woningen in het derde kwartaal nog het sterkst in prijs omhoog in meer dan twintig jaar. Van een coronadip op de huizenmarkt leek dus absoluut geen sprake. Ook voorzag de makelaarsorganisatie al dat de huizenprijzen verder zouden blijven oplopen.

Niet alle economen denken hier hetzelfde over. Deskundigen van ING stelden in december dat de huizenprijzen in 2021 waarschijnlijk voor het eerst in vijf jaar zullen dalen. “Eerst zal het aantal woningverkopen dalen, omdat mensen hun verhuiswens uitstellen door oplopende werkloosheid en een lager vertrouwen”, legde ING-econoom Mirjam Bani uit. Daarna volgt volgens haar waarschijnlijk een lichte prijsdaling.

Op de woningmarkt is nu al een hele tijd sprake van grote krapte. Het aanbod aan huizen dat te koop staat is flink geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen. Kenners roepen al langer dat er eigenlijk veel meer huizen bijgebouwd moeten worden.