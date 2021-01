Toeslagenaffaire speelt ook op verkiezingscongres PvdA

Heeft de toeslagenaffaire gevolgen voor het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher voor de PvdA? Dat wordt duidelijk op het digitale verkiezingscongres van de sociaaldemocraten dat donderdag begint.

Een aantal leden vindt dat de kwestie politieke gevolgen moet hebben voor Asscher. Zij hebben een motie van die strekking ingediend. Asscher was in het vorige kabinet van 2012 tot 2017 vicepremier en minister van Sociale Zaken en nauw betrokken bij de affaire.

Inmiddels heeft een reeks prominenten zich achter de beoogd lijsttrekker geschaard. Onder hen zijn de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, ex-ministers Jet Bussemaker en Jeroen Dijsselbloem en de huidige Tweede Kamerfractie.

Donderdag wordt duidelijk wat de leden van de motie tegen Asscher vinden. Er is de afgelopen dagen over gestemd. Als het verschil tussen de voor- en tegenstemmers te gering is, dan wordt er op het congres nog opnieuw over gestemd.

De verwachting is dat Asscher voldoende steun zal krijgen van de leden. Hij maakte vorige maand zijn excuses voor zijn rol in de toeslagenaffaire waarbij duizenden ouders onterecht keihard zijn aangepakt als fraudeur.

Het congres is verspreid over drie dagen. Zaterdag wordt de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Ook geeft Asscher dan een speech als hij gekozen is.

Een dag voor het congres moest Asscher in quarantaine omdat een van zijn zoons het coronavirus heeft opgelopen.