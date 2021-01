Iets meer dan 6000 nieuwe coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6093 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van afgelopen week, toen in een doorsnee-etmaal 6166 positieve tests werden gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op donderdag meldde het RIVM ruim 6500 nieuwe gevallen en op woensdag meer dan 6100.

In de afgelopen zeven dagen zijn 43.161 mensen positief getest, tegen bijna 54.000 de week ervoor. Nog een week eerder kwamen er ruim 61.000 meldingen binnen en de week daar weer voor zelfs bijna 80.000.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 96, tegen 88 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiƫnt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Amsterdam telde wederom de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 271 inwoners positief. Rotterdam volgt met 172 vastgestelde besmettingen. In Den Haag kwamen 135 gevallen aan het licht, in Eindhoven 104 en in Tilburg 85.

Het totaalaantal coronagevallen kwam vrijdag boven de 900.000 uit. Sinds het begin van de uitbraak eind februari zijn 901.730 Nederlanders positief getest. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. Van 12.869 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.