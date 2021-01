Ook in buurlanden veel aandacht voor val kabinet Rutte

Een ongekend schandaal, een politieke etterbuil, verwoeste gezinnen. Buitenlandse media berichten volop over de affaire die het einde heeft ingeluid van het derde kabinet van premier Mark Rutte.

De Nederlandse regeringscrisis wordt op veel Duitse nieuwssites gebracht als breaking news. De Rheinische Post legt uit dat de Nederlandse belastingautoriteiten duizenden ouders met valse beschuldigingen “in de ellende hebben gestort”. Ook op de site van het Handelsblatt wordt geschreven over de gevolgen van de toeslagenaffaire: “werkloosheid, faillissementen en echtscheidingen”. Meerdere Duitse media noemen de affaire ongekend.

De BBC meldt dat de Nederlandse regering valt op een cruciaal moment in de pandemie. Nederland zit in een lockdown en ministers overwegen nog strengere maatregelen, schrijft de Britse omroep. Een correspondent legt uit wat misging. Nederlandse gezinnen zijn volgens haar geruïneerd door een overheidsapparaat dat is omschreven als “de vijand van het volk”. Daardoor “vielen relaties onder druk uit elkaar, raakten mensen hun huis kwijt en spraken moeders in tranen over de financiële en psychische ellende die ze ondergingen nadat ze in het vizier van belastingfunctionarissen waren gekomen”.

Ook in Belgische media is veel aandacht voor de politieke crisis. Het Belgische VRT Nieuws stelt dat de toeslagenaffaire al twee jaar boven het hoofd hangt van de Nederlandse regering. “De politieke etterbuil barstte eind vorig jaar pas echt uit, toen uit een vernietigend rapport van een parlementaire onderzoekscommissie bleek dat niet alleen hoge ambtenaren, maar ook rechters, parlementsleden én ministers niet op de juiste manier zijn omgegaan met ouders die ten onrechte beschuldigd werden van fraude”, aldus de VRT.

Belgische lezers die de Nederlandse politiek niet op de voet volgen, konden ook terecht op de site van het Het Laatste Nieuws. “De ‘toeslagenaffaire’: dit is waar de Nederlandse regering over gevallen is”, kopt het medium boven een artikel waarin wordt uitgelegd waarom “het doek is gevallen” voor de Nederlandse regering. “De impact van een vernietigend rapport van een onderzoekscommissie dat vorige maand is gepubliceerd, bleek de spreekwoordelijke druppel”, luidt het oordeel.

“De Nederlandse ambtenarij kan bijzonder performant zijn. Als zij ergens een prioriteit van maakt, kan ze iedereen fijnmalen”, schrijft De Standaard. “Maar de zwakste burgers zijn natuurlijk de eerste slachtoffers. Precies dat gebeurt in de toeslagenaffaire.”