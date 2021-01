Minder dan 2500 coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor het eerst in weken liggen minder dan 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het aantal opgenomen coronapatiënten daalde vrijdag met 33 tot 2469. Dat is het laagste aantal sinds 27 december.

De verpleegafdelingen behandelen 1784 mensen met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er dertig minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met drie naar 685.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende periode blijft dalen, maar langzamer dan eerder gedacht.